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Lizenzen erworben 09.10.2026 22:15:00

Frequenzkauf von SpaceX belastet AT&T, T-Mobile US & Verizon - SpaceX-Aktie legt zu

Frequenzkauf von SpaceX belastet AT&T, T-Mobile US & Verizon - SpaceX-Aktie legt zu

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX legt mit einem groß angelegten Frequenzkauf in den USA den Grundstein, um sich als Mobilfunk-Anbieter zu etablieren.

Mit dem Dienst Starlink bietet SpaceX derzeit schnelles Internet direkt von Satelliten aus dem All an. Für den Empfang auf der Erde ist bisher aber ein Empfangsgerät mit eigener Antenne notwendig - und zudem wird klare Sicht zum Satelliten benötigt. Mit den nun erworbenen Lizenzen hingegen könne man das Signal auch durch Wände senden und herkömmliche Geräte wie Smartphones versorgen, betonte SpaceX.

An der Börse schickte die Mitteilung Aktien der großen Mobilfunk-Anbieter auf Talfahrt. Der Kurs von AT&T fiel im US-Handel am Freitag um knapp zehn Prozent auf 22,17 US-Dollar, für Papiere der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US ging es um 13,27 Prozent auf 148,58 US-Dollar abwärts und für den Konkurrenten Verizon um 8,75 Prozent auf 41,65 US-Dollar. Die SpaceX-Aktie legte derweil um 1,25 Prozent auf 162,57 US-Dollar zu. Tech-Milliardär Musk betonte, man werde nun die USA komplett abdecken können. In dem Land gibt es große Abschnitte ohne mobiles Internet.

Tech-Milliardär Musk betonte, man werde nun die USA komplett abdecken können. In dem Land gibt es große Abschnitte ohne mobiles Internet.

SpaceX wartet nun zunächst auf die Erlaubnis der Telekom-Aufsicht FCC, das Satelliten-Internet mit einem terrestrischen Netzwerk zu kombinieren. Verkäufer des Frequenzspektrums war die Investmentfirma Grain Management. Der Kaufpreis wurde zunächst nicht genannt.

/so/DP/he

AUSTIN (dpa-AFX)

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Bildquelle: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com,Thrive Studios ID / Shutterstock.com

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AT&T Inc. (AT & T Inc.) 19,74 -10,85% AT&T Inc. (AT & T Inc.)
Deutsche Telekom AG 24,68 -8,63% Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS) 24,20 -9,02% Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS)
SpaceX 145,12 1,40% SpaceX
T-Mobile US 132,06 -13,47% T-Mobile US
Verizon Communications Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs 18 720,00 1,30% Verizon Communications Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs

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