T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|Lizenzen erworben
|
09.10.2026 22:15:00
Frequenzkauf von SpaceX belastet AT&T, T-Mobile US & Verizon - SpaceX-Aktie legt zu
An der Börse schickte die Mitteilung Aktien der großen Mobilfunk-Anbieter auf Talfahrt. Der Kurs von AT&T fiel im US-Handel am Freitag um knapp zehn Prozent auf 22,17 US-Dollar, für Papiere der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US ging es um 13,27 Prozent auf 148,58 US-Dollar abwärts und für den Konkurrenten Verizon um 8,75 Prozent auf 41,65 US-Dollar. Die SpaceX-Aktie legte derweil um 1,25 Prozent auf 162,57 US-Dollar zu. Tech-Milliardär Musk betonte, man werde nun die USA komplett abdecken können. In dem Land gibt es große Abschnitte ohne mobiles Internet.
Tech-Milliardär Musk betonte, man werde nun die USA komplett abdecken können. In dem Land gibt es große Abschnitte ohne mobiles Internet.
SpaceX wartet nun zunächst auf die Erlaubnis der Telekom-Aufsicht FCC, das Satelliten-Internet mit einem terrestrischen Netzwerk zu kombinieren. Verkäufer des Frequenzspektrums war die Investmentfirma Grain Management. Der Kaufpreis wurde zunächst nicht genannt.
/so/DP/he
AUSTIN (dpa-AFX)
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