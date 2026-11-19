Fresenius Aktie
WKN DE: 578563 / ISIN: DE0005785638
|Emittentenrating
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19.11.2026 14:05:01
Fresenius-Aktie denoch im Minus: Moody's erhöht Rating-Ausblick
Der von Moody's ermittelte bereinigte Verschuldungsgrad bezogen auf das EBITDA dürfte unter den Faktor 3,0 sinken, heißt es in einer Mitteilung.
Moody's erwartet ferner, dass der DAX-Konzern mit Blick auf den Ausgleich von inflationsbedingten Belastungen seine Kostendisziplin beibehalten und etwaige Zukäufe konservativ finanzieren wird.
Das Rating selbst wurde zugleich für Fresenius bestätigt.Via XETRA fällt die Fresenius-Aktie zeitweise um 1,27 Prozent auf 52,75 Euro.
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Bildquelle: Fresenius
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