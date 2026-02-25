Fresenius-Aktie: Gewinnanstieg ebnet Weg für profitables Wachstum

Fresenius hat dank Einsparungen und einem guten Lauf bei seiner Pharmatochter Kabi und dem Klinikgeschäft im vergangenen Jahr mehr Gewinn erzielt.

Im Tagesgeschäft legte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um etwas mehr als vier Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zu, wie das im DAX notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit traf der Pharmakonzern und Krankenhausbetreiber die Erwartungen am Markt. Die Dividende für 2025 soll um fünf Cent auf 1,05 Euro steigen.

Konzernweit setzte Fresenius im vergangenen Jahr knapp 22,6 Milliarden Euro um, dies war ein Plus von 5 Prozent. Organisch betrug der Zuwachs 7 Prozent. 2026 soll der Erlös aus eigener Kraft um 4 bis 7 Prozent zulegen. Zugleich peilt Konzernchef Michael Sen einen höheren Verdienst im fortgeführten Geschäft an. Die neu eingeführte Kennziffer Kernergebnis je Aktie soll in diesem Jahr währungsbereinigt um 5 bis 10 Prozent steigen.

Herausgerechnet sind hier Sondereffekte und die inzwischen nur noch als Finanzbeteiligung geführte frühere Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC). 2025 war diese Kennziffer zu konstanten Wechselkursen um 12 Prozent auf 2,87 Euro angezogen.

Fresenius verlängert CEO-Vertrag von Michael Sen vorzeitig um fünf Jahre

Der Gesundheitskonzern Fresenius bindet Konzernchef Michael Sen länger an sich. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat von Fresenius Sens Vertrag vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Der Vertrag des 57-Jährigen, der seit dem 1. Oktober 2022 Vorstandsvorsitzender von Fresenius ist, läuft nun bis 2031. Zudem berief der Aufsichtsrat zum 1. Juli Christian Pawlu in den Vorstand, wo er die Leitung von Fresenius Helios übernehmen wird. Der 48-jährige Mediziner folgt damit auf den bisherigen Helios-Chef Robert Möller, der künftig das Büro der Unternehmensleitung in Berlin und Brüssel aufbauen wird. Pawlu ist seit März 2025 Chief Operating Officer (COO) bei Helios in Deutschland, seit September 2025 COO des Unternehmensbereichs Fresenius Helios, zu dem Helios Deutschland und Quirónsalud gehören.

Fresenius erhöht strukturelles Margenband für Kabi

Die Fresenius-Sparte Kabi hat sich im vierten Quartal 2025 erneut stark entwickelt. Mit einem organischen Umsatzwachstum von 10 Prozent lag Kabi im Schlussquartal deutlich über dem oberen Ende des strukturellen Wachstumsbandes von 4 bis 7 Prozent. Insgesamt setzte Kabi 2,214 Milliarden Euro um, was einem Anstieg von 3 (währungsbereinigt 9) Prozent entspricht, und laut Fresenius den höchsten absoluten Wert in einem Einzelquartal in der Kabi-Unternehmensgeschichte darstellt. Das EBIT vor Sondereinflüssen steigerte Fresenius Kabi um 3 (währungsbereinigt 7) Prozent auf 349 Millionen Euro. Die EBIT-Marge blieb, beeinflusst von Investitionen, mit 15,8 Prozent stabil.

Das Biopharma-Geschäft, das neben Biosimilars den Auftragsentwickler und -fertiger mAbxience beinhaltet, profitierte neben dem zunehmenden Beitrag des Tocilizumab-Biosimilars Tyenne von den Markteinführungen von Ustekinumab (Otulfi) und Denosumab (Bomyntra und Conexxence). Organisch wuchs das Biopharma-Geschäft um 97 (Vorjahr 39) Prozent und setzte 265 (144) Millionen Euro um. Das EBIT der Wachstumsvektoren MedTech, Nutrition und Biopharma stieg um 14 (währungsbereinigt 19) Prozent auf 199 Millionen Euro. Das EBIT des Pharma-Geschäfts (Generika und Infusionslösungen) legte währungsbereinigt um 2 Prozent auf 189 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge blieb mit 20,5 Prozent stabil.

Für das laufende Jahr stellte der Bad Homburger DAX-Konzern für seine Sparte Kabi ein organisches Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich und eine EBIT-Marge vor Sondereinflüssen von 16,5 bis 17,0 Prozent in Aussicht. Im vergangenen Jahr hatte das Ziel für Kabi auf ein organisches Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine EBIT-Marge von 16,0 bis 16,5 Prozent gelautet, was Kabi mit 7 Prozent organischem Wachstum und einer EBIT-Marge von 16,4 (Vorjahr 15,7) Prozent erreichte.

Der kontinuierlichen Margenausweitung bei Kabi trug Fresenius nun mit einer Erhöhung des strukturellen EBIT-Margen-Bands auf 17 bis 19 Prozent von bislang 16 bis 18 Prozent Rechnung.

