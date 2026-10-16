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Titel profitieren 16.10.2026 14:21:00

Fresenius-Aktie gewinnt an Schwung – Quartalszahlen im Blick

Fresenius-Aktie gewinnt an Schwung – Quartalszahlen im Blick

Der Gesundheitskonzern sorgt an der Börse für positive Signale. Neben der charttechnischen Entwicklung rücken auch die Erwartungen an das nächste Quartal und Veränderungen im Management in den Fokus.

Die Papiere von Fresenius haben am Freitag ihre jüngste Erholung vom tiefsten Stand seit Mitte Juli fortgesetzt und die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend hinter sich gelassen. Das Plus belief sich zuletzt auf 2,39 Prozent (44,91 Euro). Damit befanden sich die Aktien des Gesundheitskonzerns im DAX im vorderen Feld.

Analyst sieht Spielraum für höhere Jahresziele

Analyst Falko Friedrichs von der Deutschen Bank rechnet für das dritte Quartal einmal mehr mit einem soliden Zahlenwerk von Fresenius. Friedrichs hält zudem eine leichte Anhebung der Jahresziele für möglich.

Fresenius stellt Führung bei Kabi neu auf

Fresenius besetzt außerdem die Führung seiner Pharma- und Medizintechniktochter Kabi neu. Der bisherige Leiter der Geschäftsbereiche Pharma und Nutrition, Marc-Alexander Mahl werde im Vorstand ab 1. November die Aufgaben von Pierluigi Antonelli übernehmen, hieß es von den Bad Homburgern. Zugleich verlängerte Fresenius den Vertrag von Finanzchefin Hennicken bis zum Jahr 2032.

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Weitere Links:

Fresenius Medical Care bekommt neuen Vorstandschef, Aktie gibt nach
Fresenius-Aktie: Konzernumbau bringt wichtige Führungswechsel
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Bildquelle: Fresenius,Casimiro PT / Shutterstock.com

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05.10.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Fresenius Buy UBS AG
16.09.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
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