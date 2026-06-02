Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Innovationszentrum
|
02.06.2026 16:09:00
Fresenius-Aktie in Grün: Neues Kompetenzzentrum für medizinische Ernährung eröffnet
"Mit dem neuen Innovationszentrum stärken wir die Wissenschaft an unserem Fresenius-Campus in Bad Homburg, fördern die Zusammenarbeit über Fachgrenzen hinweg und schaffen kurze Wege für schnelle und abgestimmte Entscheidungen", sagte Sara Hennicken, Finanzchefin von Fresenius bei der Eröffnungsfeier mit Bad Homburg Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU).
Das Innovationszentrum fördere den interdisziplinären Austausch und erhöhe die Innovationsgeschwindigkeit, hieß es. Durch die Zusammenführung bislang dezentral organisierter Teams wolle Fresenius ernährungsmedizinische Therapien entscheidend vorantreiben. Medizinische Ernährung leiste einen wichtigen, oft unterschätzten Beitrag zum Behandlungserfolg, besonders für Menschen mit Mangelernährung.
Fresenius bietet mit seiner Tochter Kabi lebensrettende Arzneimittel, klinische Ernährung und Medizintechnik für kritisch und chronisch kranke Patienten. Mit dem Produktportfolio würden jährlich rund 450 Millionen Menschen erreicht. 2025 erzielte Fresenius Kabi einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro.
Zeitweise steht die Fresenius-Aktie via XETRA bei 36,32 Euro, was einem Plus von 2,45 Prozent entspricht.
/als/DP/stw
BAD HOMBURG (dpa-AFX)
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