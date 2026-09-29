Fresenius Aktie
WKN DE: A1XCZQ / ISIN: US35804M1053
|Warnschuss
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29.09.2026 17:29:43
Fresenius-Aktie klar im Minus: FDA-Rüge an Fresenius Kabi belastet
In dem am Dienstag veröffentlichten und auf den 22. September datierten "Warning Letter" moniert die FDA Verletzungen von Produktionsvorschriften im Werk in Melrose Park in Illinois. Die Aktie von Fresenius fällt am Dienstagnachmittag zeitweise um 6,31 Prozent auf 43,54 Euro.
Wie Fresenius Kabi auf Anfrage von Dow Jones Newswires mitteilte, werden in dem Brief der FDA Beobachtungen aus einer Inspektion im Februar 2026 aufgegriffen, für die bereits Abhilfemaßnahmen laufen. Es seien keine Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Patienten festgestellt worden.
Das Werk in Illinois bleibe in Betrieb. Eine signifikante Störung der Versorgung mit Produkten, die derzeit auf dem Markt sind, sei nicht zu erwarten. Das Unternehmen ergreife die notwendigen Maßnahmen, um die beanstandeten Mängel abzustellen.
DOW JONES
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Bildquelle: Fresenius
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