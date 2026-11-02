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WKN DE: A1XCZQ / ISIN: US35804M1053

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Produktionsstrategie 02.11.2026 07:51:40

Fresenius-Aktie legt zu: Neue Biosimilars-Allianz stärkt Produktpipeline - Ausblick bestätigt

Fresenius-Aktie legt zu: Neue Biosimilars-Allianz stärkt Produktpipeline - Ausblick bestätigt

Fresenius stellt die Weichen für künftiges Wachstum und schließt eine exklusive Partnerschaft mit einem Entwicklungsspezialisten. Was Anleger wissen sollten.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er eine exklusive Entwicklungsvereinbarung mit Wuxi Biologics zum Ausbau seiner Biosimilars-Pipeline geschlossen. Dadurch erhält der Gesundheitskonzern exklusiven Zugang zu bis zu 37 potenziellen Biosimilar-Kandidaten und adressiert damit Originalpräparate mit einem Umsatz von mehr als 370 Milliarden Euro. Gegenwärtig umfasst das Portfolio von Fresenius 29 vermarktete bzw in der Pipeline befindliche Moleküle.

Fresenius legt den weiteren Angaben zufolge für jeden Biosimilars Kandidaten die langfristige Produktionsstrategie fest und kann dabei auf das mAbxience-Netzwerk zurückgreifen. Der Bad Homburger Konzern hatte kürzlich die vollständige Kontrolle über die Biosimilars-Plattform mAbxience übernommen. Für jedes Produkt, das im Rahmen der Vereinbarung mit Wuxi Biologics, einem Auftragsunternehmen für Forschung, Entwicklung und Produktion, vermarktet wird, erhält Fresenius die exklusiven weltweiten Vermarktungsrechte einschließlich der Zulassungen, und profitiert in vollem Umfang von dessen wirtschaftlichem Erfolg.

Fresenius bestätigt Ausblick

Fresenius hat im Zuge der Bekanntgabe der Entwicklungsvereinbarung mit Wuxi Biologics seine Jahresprognose bekräftigt. Für das laufende Jahr plant der Bad Homburger Konzern demnach weiterhin mit einem Anstieg des Kern-Ergebnisses je Aktie um 10 bis 15 Prozent, einem organischen Umsatzwachstum von 4 bis 7 Prozent und einer bereinigten EBIT-Marge von rund 11,5 Prozent.

Auch die Biopharma-Ziele für 2030 bestätigte der DAX-Konzern. Demnach soll der Biopharma-Umsatz gegenüber 2025 bei einer EBIT-Marge von rund 20 Prozent annähernd verdoppelt werden. Diese Prognose bezieht sich auf das bestehende vermarktete und weit fortgeschrittene Portfolio, wie Fresenius hervorhob. Die Entwicklungsvereinbarung mit Wuxi Biologics komme ergänzend hinzu und erweitere das Potenzial über 2030 hinaus.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die Aktie zeitweise 0,26 Prozent höher bei 47,73 Euro.

DJG/brb/cbr

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