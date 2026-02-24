Fresenius-Aktie nach FMC-Zahlenvorlage in Rot: Konzernchef Sen mit vorzeitiger Vertragsverlängerung

Nach knapp dreieinhalb Jahren an der Spitze des Unternehmens wird der Vertrag von Fresenius-Chef Michael Sen vorzeitig um weitere fünf Jahre verlängert.

Wie die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Dienstag zunächst aus Kreisen des Bad Homburger Pharmaherstellers und Krankenhausbetreibers erfuhr, hat sich der Aufsichtsrat einstimmig für diesen Schritt ausgesprochen. Der Vertrag laufe damit bis 2031, hieß es von den Insidern. Eine Konzernsprecherin bestätigte die Informationen auf Anfrage.

Der frühere Siemens und E.ON-Manager Sen war im April 2021 zu Fresenius gekommen, zunächst als Leiter der Pharmasparte Kabi. Im Oktober 2022 übernahm er dann den Vorstandsvorsitz beim Konzern, der damals noch in schwierigen Zeiten steckte. Unter Sens Führung wurde der Bad Homburger DAX-Konzern in den vergangenen gut drei Jahren radikal umgebaut. Randbereiche wurden verkauft, Strukturen verschlankt, und Fresenius zog sich weitgehend aus der verlustträchtigen österreichischen Tochter Vamed zurück.

Auch wurde die frühere enge Verflechtung mit dem Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care (FMC) St) gelöst. Inzwischen wird die frühere Blutwäsche-Tochter nur noch als Finanzbeteiligung geführt, mit einem Anteil von rund 29 Prozent (Ende Dezember 2025). Damit schnitt Sen Fresenius auf die Pharma-Tochter Kabi und das Klinikgeschäft zu, wo er parallel dazu Effizienzprogramme einläutete. In der Folge verbesserten sich die Resultate des Unternehmens kontinuierlich wieder. An diesem Mittwoch (25. Februar) wird der Fresenius-Chef seine Bilanz für 2025 präsentieren.

Die Fresenius-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,86 Prozent tiefer bei 50,76 Euro. Der Aktienkurs wird dabei von der Zahlenvorlage von FMC, die am Dienstagvormittag erfolgt belastet.

BAD HOMBURG (dpa-AFX)