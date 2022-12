Fresenius-Aktie nahezu unbewegt: Fresenius Kabi ergattert FDA-Zulassung für Adalimumab-Biosimilar

Die Fresenius-Sparte Kabi hat in den USA die zweite Zulassung für ein Biosimilar erhalten.

Wie Fresenius Kabi mitteilte, ließ die US-Gesundheitsbehörde FDA das Biosimilar Idacio, eine zitratfreie Formulierung von Adalimumab zur Behandlung von chronischen Autoimmunerkrankungen, für alle zulässigen Indikationen des Referenzprodukts Humira zu. Idacio ist das zweite in den USA zugelassene Biosimilar von Fresenius Kabi und soll gemäß der Patentvereinbarung mit dem US-Pharmakonzern AbbVie , dessen Mega-Blockbuster Humira nach Schätzungen von Visible Alpha in diesem Jahr mehr als 21 Milliarden US-Dollar einbringen dürfte, ab Juli 2023 auf den Markt kommen. Via XETRA verliert die Fresenius-Aktie zwischenzeitlich minimale 0,04 Prozent auf 26,51 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)