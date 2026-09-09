Fresenius Aktie
WKN DE: A1XCZQ / ISIN: US35804M1053
|Integration
|
09.09.2026 14:16:43
Fresenius-Aktie schwach: Konzern krempelt Krankenhaus-Geschäft um
Wie der Konzern mitteilte, integriert er zum 1. Januar die für Helios konzernintern erbrachten Dienstleistungen in die Helios Kliniken GmbH. Damit wechseln rund 1.700 Beschäftigte der Fresenius Health Services (FHS), die insgesamt über 4.000 Mitarbeiter beschäftigt, mit ihren Servicegesellschaften zu Helios. FHS soll sich künftig komplett auf externe Auftraggeber konzentrieren.
Im XETRA-Handel gibt die Fresenius-Aktie zeitweise 0,94 Prozent auf 44,27 Euro ab.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Fresenius,Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Fresenius SE & Co.KGaA (spons. ADRs)
|
13.07.26
|Fresenius bekräftigt Prognose: Was die neue Gesetzeslage für die Aktie bedeutet (Dow Jones)
|
06.05.26
|Fresenius-Aktie mit Plus: Gewinnanstieg im Quartal - Jahresprognose bestätigt (Dow Jones)
|
06.05.26
|SAP-Aktie wird gekauft: Partnerschaft mit Fresenius für Investment in Avelios Medical (Dow Jones)
Analysen zu Fresenius SE & Co.KGaA (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA
|44,21
|-0,73%
|Fresenius SE & Co.KGaA (spons. ADRs)
|10,80
|-0,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab -- Wall Street schliesst leichter -- Schlussendlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.