Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XCZQ / ISIN: US35804M1053

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Integration 09.09.2026 14:16:43

Fresenius-Aktie schwach: Konzern krempelt Krankenhaus-Geschäft um

Fresenius-Aktie schwach: Konzern krempelt Krankenhaus-Geschäft um

Fresenius reorganisiert sein Geschäft mit Krankenhaus-Dienstleistungen.

Wie der Konzern mitteilte, integriert er zum 1. Januar die für Helios konzernintern erbrachten Dienstleistungen in die Helios Kliniken GmbH. Damit wechseln rund 1.700 Beschäftigte der Fresenius Health Services (FHS), die insgesamt über 4.000 Mitarbeiter beschäftigt, mit ihren Servicegesellschaften zu Helios. FHS soll sich künftig komplett auf externe Auftraggeber konzentrieren.

Im XETRA-Handel gibt die Fresenius-Aktie zeitweise 0,94 Prozent auf 44,27 Euro ab.

DOW JONES

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Bildquelle: Fresenius,Casimiro PT / Shutterstock.com

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