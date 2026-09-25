Fresenius Aktie
WKN DE: A1XCZQ / ISIN: US35804M1053
|Infusionslösungen
|
25.09.2026 12:43:01
Fresenius-Aktie springt an: Europa-Kapazitäten werden ausgebaut
Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er insgesamt 54 Millionen Euro investiert. Im polnischen Kutno seien eine neue Produktionslinie für Infusionslösungen eröffnet und im italienischen Isola della Scala die Produktions- und Lagerinfrastruktur erweitert worden.
Die Fresenius-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,79 Prozent auf 46,10 Euro.
DJG/mgo/ros
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Bildquelle: Fresenius
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