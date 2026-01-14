Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 578563 / ISIN: DE0005785638

Lizenz 14.01.2026 14:51:40

Fresenius-Aktie steigt: Zukauf von Zellselektionstechnologie von TQ Therapeutics

Fresenius-Aktie steigt: Zukauf von Zellselektionstechnologie von TQ Therapeutics

Fresenius hat für seine Tochter Kabi eine exklusive Lizenz zur Entwicklung, Herstellung sowie zum Vertrieb von Produkten auf Basis der proprietären Zellselektionstechnologie des deutschen Biotech-Unternehmens TQ Therapeutics erworben.

Basis dafür ist eine strategische Entwicklungsvereinbarung zwischen beiden Unternehmen. Fresenius verspricht sich von der Zusammenarbeit eine Verschlankung von Prozessen sowie die Beschleunigung der Entwicklung neuer Therapien, wie das Unternehmen mit Sitz in Bad Homburg mitteilte.

Via XETRA steigt die Fresenius-Aktie zeitweise 0,51 Prozent auf 51,50 Euro.

DOW JONES

Fresenius SE & Co.KGaA (spons. ADRs) 12,20 -3,94% Fresenius SE & Co.KGaA (spons. ADRs)
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 50,32 -2,89% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

