Fresenius Aktie
WKN DE: 578563 / ISIN: DE0005785638
|Lizenz
|
14.01.2026 14:51:40
Fresenius-Aktie steigt: Zukauf von Zellselektionstechnologie von TQ Therapeutics
Basis dafür ist eine strategische Entwicklungsvereinbarung zwischen beiden Unternehmen. Fresenius verspricht sich von der Zusammenarbeit eine Verschlankung von Prozessen sowie die Beschleunigung der Entwicklung neuer Therapien, wie das Unternehmen mit Sitz in Bad Homburg mitteilte.
Via XETRA steigt die Fresenius-Aktie zeitweise 0,51 Prozent auf 51,50 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Fresenius,Casimiro PT / Shutterstock.com
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (Vz.)
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co.KGaA (spons. ADRs)
|12,20
|-3,94%
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|50,32
|-2,89%