Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Top-Favorit 08.09.2026 11:30:38

Fresenius-Aktie übernimmt DAX-Führung nach positiver UBS-Studie

Fresenius-Aktie übernimmt DAX-Führung nach positiver UBS-Studie

Die Aktien von Fresenius haben am Dienstag von einem positiven Analystenkommentar profitiert und so vorerst eine achttägige Verlustserie beendet.

Die Papiere des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers Fresenius stiegen in einem schwachen Branchenumfeld via XETRA zuletzt um 3,92 Prozent auf 44,99 Euro; damit hatten sie im nachgebenden deutschen Leitindex DAX klar die Nase vorn. Anteile der finanziellen Beteiligung Fresenius Medical Care legten um 0,87 Prozent zu auf 39,62 Euro.

Die Großbank UBS hatte die Aktien von Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro weiterhin zum Kauf empfohlen. Analyst Graham Doyle hält die Sorgen um das US-Geschäft mit dem wichtigen Biosimilar Tyenne für völlig überzogen. Die Belastung für das operative Konzernergebnis kalkuliert er auf gerade einmal 0,3 Prozent - wenn überhaupt. Er sieht daher eine gute Einstiegschance und hält Fresenius angesichts der Defensivqualitäten ohnehin für einen Top-Favoriten.

/la/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Starkes Quartal: Fresenius erwartet höheren Gewinn je Aktie - Titel gewinnt

Bildquelle: Fresenius

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06.08.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
05.08.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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