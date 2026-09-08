Fresenius-Aktie übernimmt DAX-Führung nach positiver UBS-Studie

Die Papiere des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers Fresenius stiegen in einem schwachen Branchenumfeld via XETRA zuletzt um 3,92 Prozent auf 44,99 Euro; damit hatten sie im nachgebenden deutschen Leitindex DAX klar die Nase vorn. Anteile der finanziellen Beteiligung Fresenius Medical Care legten um 0,87 Prozent zu auf 39,62 Euro.

Die Großbank UBS hatte die Aktien von Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro weiterhin zum Kauf empfohlen. Analyst Graham Doyle hält die Sorgen um das US-Geschäft mit dem wichtigen Biosimilar Tyenne für völlig überzogen. Die Belastung für das operative Konzernergebnis kalkuliert er auf gerade einmal 0,3 Prozent - wenn überhaupt. Er sieht daher eine gute Einstiegschance und hält Fresenius angesichts der Defensivqualitäten ohnehin für einen Top-Favoriten.

/la/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)