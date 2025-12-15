Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Ausblick auf 2026
|
15.12.2025 12:38:39
Fresenius-Aktien setzen sich von Korrekturtrend ab - Favorit von Morgan Stanley
In ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Medizintechniker und Dienstleister hob Aisyah Noor von der Investmentbank Morgan Stanley die Papiere der Bad Homburger als Branchenfavoriten hervor. Mit ihrem Kursziel von 57 Euro traut die Expertin den Aktien eine Rückkehr aus das Niveau von 2018 zu. Via XETRA steigt die Aktie am Montag stellenweise 3,07 Prozent auf 49,02 Euro.
Zunehmende Wachstumsdynamik spreche für eine Neubewertung, so Noor zur Branche. Gleichzeitig sorge aber Konjunkturgegenwind weiter für Ergebnisrisiken. Sie setzt daher auf einzigartige Anlagestorys. Sie findet sie neben der britischen Convatec vor allem bei Fresenius. Hier lobt sie das robuste Wachstum, abgesicherte Kostenentwicklung und Optionen aus dem Portfolio.
Charttechnisch ist die Aktie aktuell ebenfalls interessant. Mit dem aktuellen Kursanstieg wäre der Korrekturtrend vom Jahreshoch bei 50,74 Euro von Ende Oktober geknackt. Eine kleine Hürde gibt es noch bei 50 Euro, bevor der Jahreshöchststand in Angriff genommen werden kann.
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquelle: Fresenius
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Analysen
|03.12.25
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|24.11.25
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10.11.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|48,04
|1,16%