Fresenius Helios schließt 2025 erfolgreich ab

DOW JONES--Die Fresenius-Kliniksparte Helios hat sich im vierten Quartal 2025 gut entwickelt. Dank eines traditionell starken Schlussquartals in Spanien sowie einer guten Entwicklung der Patientenzahlen und positiver Preisentwicklung in Deutschland wuchs Helios aus eigener Kraft um 8 Prozent. Dabei kam Helios Spanien auf 11 Prozent organisches Wachstum und Helios Deutschland auf 6 Prozent. Mit 3,546 Milliarden Euro lag der Umsatz der gesamten Kliniksparte um 8 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Das EBIT vor Sondereinflüssen kletterte währungsbereinigt um 22 Prozent auf 416 Millionen Euro. Die entsprechende Marge von Fresenius Helios verbesserte sich um 130 Basispunkte auf 11,7 Prozent. Helios Deutschland steigerte das EBIT um 52 Prozent auf 194 Millionen Euro und profitierte dabei nicht zuletzt von den für das vierte Quartal in Aussicht gestellten umfangreichen Beiträgen aus dem Performance-Programm, das der DAX-Konzern für seine Kliniksparte auf den Weg gebracht hatte, um den Wegfall der Energiekostenhilfen in Deutschland zu kompensieren. Im Gesamtjahr 2025 wurde das ausgegebene Einsparziel von rund 100 Millionen Euro erreicht. Die Marge von Helios Deutschland verbesserte sich im Schlussquartal auf 9,4 von 6,6 Prozent. Das EBIT von Helios Spanien stieg um 6 Prozent auf 224 Millionen Euro.

Im Gesamtjahr 2025 wuchs Helios organisch um 7 Prozent und wies eine EBIT-Marge von 9,8 Prozent aus. Für das vergangene Jahr hatte sich Fresenius Helios ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine EBIT-Marge von etwa 10 Prozent vorgenommen. Im laufenden Jahr peilt Fresenius für die Kliniksparte ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine EBIT-Marge von 10,0 bis 10,5 Prozent an.

February 25, 2026