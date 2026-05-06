Fresenius Aktie
WKN DE: A1XCZQ / ISIN: US35804M1053
|
06.05.2026 07:50:40
Fresenius Helios steigert Profitabilität im 1. Quartal
DOW JONES--Die Fresenius-Kliniksparte Helios hat einen erfolgreichen Jahresstart hingelegt. Organisch wuchs Fresenius Helios im ersten Quartal 2026 um 4 Prozent und setzte mit rund 3,5 Milliarden Euro 3 Prozent mehr um als vor einem Jahr. Dabei profitierte die Krankenhaustochter des Bad Homburger DAX-Konzerns nicht zuletzt von höheren Behandlungszahlen in Deutschland und Spanien. Das EBIT stieg, getrieben von Effizienzsteigerungen sowie positiven Effekten des Rechnungszuschlags für gesetzlich Versicherte in Deutschland, überproportional um 10 Prozent auf 368 Millionen Euro. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 10,5 von 9,8 Prozent im Vorjahr und lag damit am oberen Ende der für das Gesamtjahr 2026 in Aussicht gestellten 10 bis 10,5 Prozent. Beim organischen Umsatzwachstum peilt Fresenius für seine Kliniksparte in diesem Jahr unverändert einen Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich an.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/ros
(END) Dow Jones Newswires
May 06, 2026 01:50 ET (05:50 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresenius SE & Co.KGaA (spons. ADRs)
|
04.12.25
|Fresenius-Aktie steigt: Fresenius arbeitet mit HP zusammen (Dow Jones)
Analysen zu Fresenius SE & Co.KGaA (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co.KGaA (spons. ADRs)
|9,75
|0,00%
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|39,93
|0,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGewinne in Asien - Keine Impulse aus Japan oder China
Am Mittwoch geht es in Aisen nach oben.