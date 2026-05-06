Fresenius Helios steigert Profitabilität im 1. Quartal

DOW JONES--Die Fresenius-Kliniksparte Helios hat einen erfolgreichen Jahresstart hingelegt. Organisch wuchs Fresenius Helios im ersten Quartal 2026 um 4 Prozent und setzte mit rund 3,5 Milliarden Euro 3 Prozent mehr um als vor einem Jahr. Dabei profitierte die Krankenhaustochter des Bad Homburger DAX-Konzerns nicht zuletzt von höheren Behandlungszahlen in Deutschland und Spanien. Das EBIT stieg, getrieben von Effizienzsteigerungen sowie positiven Effekten des Rechnungszuschlags für gesetzlich Versicherte in Deutschland, überproportional um 10 Prozent auf 368 Millionen Euro. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 10,5 von 9,8 Prozent im Vorjahr und lag damit am oberen Ende der für das Gesamtjahr 2026 in Aussicht gestellten 10 bis 10,5 Prozent. Beim organischen Umsatzwachstum peilt Fresenius für seine Kliniksparte in diesem Jahr unverändert einen Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich an.

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May 06, 2026 01:50 ET (05:50 GMT)