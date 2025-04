Fresenius Kabi verkauft Produktionsstandort in Brasilien an EMS

DOW JONES--Die Fresenius-Tochter Kabi verkauft ihren Produktionsstandort in Anapolis in Brasilien an das multinationale Pharmaunternehmen EMS. Der Konzern setzt damit die Verschlankung des Produktionsnetzwerks von Fresenius Kabi fort, die der Konzern im Rahmen seiner "Vision 2026" und "#FutureFresenius" angestoßen hat. Kabi und EMS unterzeichneten am Mittwoch eine Vereinbarung zur Übertragung des Eigentums an dem Standort, wie Fresenius mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

EMS ist der Mitteilung zufolge in Lateinamerika stark vertreten und wird die Produktionsstätte für injizierbare Generika, das Entwicklungszentrum, das Lager sowie das gesamte Personal übernehmen und die Produktion weiterführen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2025 13:19 ET (17:19 GMT)