DaVita Aktie
WKN: 897914 / ISIN: US23918K1088
|Im Aufwind
|
03.02.2026 11:33:39
Fresenius Medical Care-Aktie fester: US-Konkurrent DaVita sorgt für Anlegerstimmung
Nachdem dort der Konkurrent DaVita am Vorabend Zahlen vorgelegt hatte und seinen Aktien damit einen vorbörslichen Kurssprung an der NYSE um zuletzt fast 13 Prozent auf 125,49 US-Dollar bescherte, kam dies auch hierzulande bei den Anlegern des Dialysekonzerns positiv an. Die FMC-Titel wurden am Morgen auf der Plattform XETRA zeitweise 1,05 Prozent höher gehandelt bei 38,50 Euro.
DaVita berichtete Zahlen zum vierten Quartal, sorgte aber vor allem mit dem Ausblick für Erleichterung. Experte Andrew Mok von der Barclays Bank erwähnte, dass die Stimmung unter den DaVita-Anlegern zuletzt zu negativ geworden sei. Nun liege die Gewinnprognose je Aktie für 2026 deutlich über den Erwartungen, auch wenn sich stagnierende Behandlungen andeuteten. Mok führte dies stark auf firmeneigene Aspekte zurück wie etwa Aktienrückkäufe, sinkende Schulden und eliminierte Verluste des Gemeinschaftsunternehmens Mozarc.
/tih/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere Links:
Bildquelle: Fresenius Medical Care
