Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879529 / ISIN: US3580291066

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In Tranchen 26.05.2026 16:29:41

Fresenius Medical Care-Aktie im Minus: Milliardenschweren Aktienrückkauf beginnt in Kürze

Fresenius Medical Care-Aktie im Minus: Milliardenschweren Aktienrückkauf beginnt in Kürze

Fresenius Medical Care kauft weitere Aktien zurück. Wie der Dialysekonzern mitteilte, hat er ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von rund 1 Milliarde Euro beschlossen.

Es soll kurzfristig starten und innerhalb von zwölf Monaten in Tranchen durchgeführt werden. Fresenius hat kürzlich ein Aktienrückkaufprogramm in gleicher Höhe abgeschlossen.

Grundlage für das neue Programm ist die von der FMC-Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Mai 2026 erteilte Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien.

Die FMC-Aktie fällt in einem schwächeren Marktumfeld via XETRA zeitweise 0,66 Prozent auf 37,39 Euro.

DOW JONES

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Weitere Links:

Fresenius-Aktie mit Plus: Gewinnanstieg im Quartal - Jahresprognose bestätigt
Fresenius-Aktie höher: S&P verbessert die Prognose
Fresenius-Aktie steigt: Gewinnanstieg ebnet Weg für profitables Wachstum

Bildquelle: Fresenius Medical Care

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