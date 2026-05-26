Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 879529 / ISIN: US3580291066
|In Tranchen
|
26.05.2026 16:29:41
Fresenius Medical Care-Aktie im Minus: Milliardenschweren Aktienrückkauf beginnt in Kürze
Es soll kurzfristig starten und innerhalb von zwölf Monaten in Tranchen durchgeführt werden. Fresenius hat kürzlich ein Aktienrückkaufprogramm in gleicher Höhe abgeschlossen.
Grundlage für das neue Programm ist die von der FMC-Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Mai 2026 erteilte Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien.Die FMC-Aktie fällt in einem schwächeren Marktumfeld via XETRA zeitweise 0,66 Prozent auf 37,39 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Fresenius Medical Care
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS)
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Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS)
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