Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 879529 / ISIN: US3580291066
|Unbefugter Zugriff
|
23.09.2026 14:41:43
Fresenius Medical Care-Aktie in Rot: Konzern untersucht Cyber-Angriff
Wie der DAX-Konzern mitteilte, ist es zu einem unbefugten Zugriff auf eine begrenzte Anzahl interner Systeme gekommen. Der Vorfall, der keine Auswirkungen auf Medizinprodukte, Patientenversorgung, Produktion oder den laufenden Geschäftsbetrieb habe, werde derzeit untersucht.
Man habe Experten für Cyber-Sicherheit hinzugezogen und die Strafverfolgungsbehörden informiert, so FMC weiter.
Die FMC-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,23 Prozent tiefer bei 39,21 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Fresenius Medical Care
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS)
|
04.08.26
|Fresenius Medical Care: Erwartungen übertroffen, Aktie gibt dennoch nach (finanzen.at)
|
26.05.26
|Fresenius Medical Care-Aktie im Minus: Milliardenschweren Aktienrückkauf beginnt in Kürze (Dow Jones)
|
05.05.26
|Fresenius Medical Care-Aktie rutscht dennoch ab: Bestätigter Ausblick (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS)
|19,70
|0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.