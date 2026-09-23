Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 879529 / ISIN: US3580291066

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Unbefugter Zugriff 23.09.2026 14:41:43

Fresenius Medical Care-Aktie in Rot: Konzern untersucht Cyber-Angriff

Fresenius Medical Care-Aktie in Rot: Konzern untersucht Cyber-Angriff

Fresenius Medical Care ist Opfer eines Cyber-Angriffs geworden.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, ist es zu einem unbefugten Zugriff auf eine begrenzte Anzahl interner Systeme gekommen. Der Vorfall, der keine Auswirkungen auf Medizinprodukte, Patientenversorgung, Produktion oder den laufenden Geschäftsbetrieb habe, werde derzeit untersucht.

Man habe Experten für Cyber-Sicherheit hinzugezogen und die Strafverfolgungsbehörden informiert, so FMC weiter.

Die FMC-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,23 Prozent tiefer bei 39,21 Euro.

DOW JONES

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FMC-Aktie: Exane BNP-Abstufung bremst Kurserholung

Bildquelle: Fresenius Medical Care

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