Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 879529 / ISIN: US3580291066
|In Tranchen
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26.05.2026 09:28:41
Fresenius Medical Care-Aktie moderat im Plus: Milliardenschweren Aktienrückkauf beginnt in Kürze
Es soll kurzfristig starten und innerhalb von zwölf Monaten in Tranchen durchgeführt werden. Fresenius hat kürzlich ein Aktienrückkaufprogramm in gleicher Höhe abgeschlossen.
Grundlage für das neue Programm ist die von der FMC-Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Mai 2026 erteilte Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien.Die FMC-Aktie legt in einem schwächeren Marktumfeld via XETRA zeitweise 0,11 Prozent auf 37,68 Euro zu.
DOW JONES
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Bildquelle: Fresenius Medical Care
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