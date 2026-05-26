Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879529 / ISIN: US3580291066

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In Tranchen 26.05.2026 09:28:41

Fresenius Medical Care-Aktie moderat im Plus: Milliardenschweren Aktienrückkauf beginnt in Kürze

Fresenius Medical Care-Aktie moderat im Plus: Milliardenschweren Aktienrückkauf beginnt in Kürze

Fresenius Medical Care kauft weitere Aktien zurück. Wie der Dialysekonzern mitteilte, hat er ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von rund 1 Milliarde Euro beschlossen.

Es soll kurzfristig starten und innerhalb von zwölf Monaten in Tranchen durchgeführt werden. Fresenius hat kürzlich ein Aktienrückkaufprogramm in gleicher Höhe abgeschlossen.

Grundlage für das neue Programm ist die von der FMC-Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Mai 2026 erteilte Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien.

Die FMC-Aktie legt in einem schwächeren Marktumfeld via XETRA zeitweise 0,11 Prozent auf 37,68 Euro zu.

DOW JONES

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Bildquelle: Fresenius Medical Care

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