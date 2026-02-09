Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 879529 / ISIN: US3580291066
|Kooperation
|
09.02.2026 15:59:00
Fresenius Medical Care-Aktie tiefer: Local-for-Local-Strategie mit US-Partner Phlow
Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dieses Mitteil als essenzielles Arzneimittel, das in den USA häufig von Lieferengpässen betroffen ist, eingestuft. Im Rahmen der Zusammenarbeit produziert Phlow laut Fresenius den in den USA hergestellten Wirkstoff (API), während Fresenius Kabi die fertige Darreichungsform des Medikaments für Krankenhäuser und Kliniken herstellen wird.
Mit dieser Initiative stärkt Fresenius nach weiteren Angaben seine Local-for-Local-Strategie und unterstützt Bestrebungen zur Verbesserung der pharmazeutischen Versorgungssicherheit.An der NYSE steht die Fresenius Medical Care-Aktie zeitweise 2,45 Prozent tiefer bei 23,49 Euro.
DJG/cbr/cln
DOW JONES
Bildquelle: Fresenius Medical Care
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
