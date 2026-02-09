Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879529 / ISIN: US3580291066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kooperation 09.02.2026 15:59:00

Fresenius Medical Care-Aktie tiefer: Local-for-Local-Strategie mit US-Partner Phlow

Fresenius Medical Care-Aktie tiefer: Local-for-Local-Strategie mit US-Partner Phlow

Fresenius Kabi arbeitet mit dem US-Hersteller Phlow zum Aufbau einer inländischen Lieferkette für Epinephrin Injection, USP zusammen.

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dieses Mitteil als essenzielles Arzneimittel, das in den USA häufig von Lieferengpässen betroffen ist, eingestuft. Im Rahmen der Zusammenarbeit produziert Phlow laut Fresenius den in den USA hergestellten Wirkstoff (API), während Fresenius Kabi die fertige Darreichungsform des Medikaments für Krankenhäuser und Kliniken herstellen wird.

Mit dieser Initiative stärkt Fresenius nach weiteren Angaben seine Local-for-Local-Strategie und unterstützt Bestrebungen zur Verbesserung der pharmazeutischen Versorgungssicherheit.

An der NYSE steht die Fresenius Medical Care-Aktie zeitweise 2,45 Prozent tiefer bei 23,49 Euro.

DJG/cbr/cln

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

FMC-Aktie gewinnt: Fresenius Medical Care kauft eigene Aktien zurück

Bildquelle: Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS)

mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) 19,80 -1,98% Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich höher. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen