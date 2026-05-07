Fresenius Medical Care: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Fresenius Medical Care ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fresenius Medical Care die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care 0,520 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,52 Prozent auf 4,61 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care 4,88 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at