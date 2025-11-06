Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 5,71 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,581 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 5,71 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at