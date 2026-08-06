Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,440 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,65 Milliarden USD – ein Plus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) 5,43 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at