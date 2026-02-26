|
26.02.2026 06:31:29
Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) veröffentlichte am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,90 Milliarden USD – ein Plus von 8,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) 5,42 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,669 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 5,72 Milliarden USD geschätzt.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,990 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,15 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 20,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.