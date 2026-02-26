Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) veröffentlichte am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,90 Milliarden USD – ein Plus von 8,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) 5,42 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,669 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 5,72 Milliarden USD geschätzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,990 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,15 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 20,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at