|
07.05.2026 06:31:29
Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 USD, nach 0,270 USD im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,40 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 5,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,550 USD sowie einem Umsatz von 5,41 Milliarden USD in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wenig bewegt, während sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden kann. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.