Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 USD, nach 0,270 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,40 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 5,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,550 USD sowie einem Umsatz von 5,41 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at