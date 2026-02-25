Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Aktienbewertung
|
25.02.2026 11:58:47
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Hold
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Starke Quartalsergebnisse würden etwas überschattet von dem zögerlichen ersten Ausblick auf 2026, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 11:40 Uhr sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 38,34 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 14,76 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 269 734 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 5,9 Prozent abwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
24.02.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
24.02.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
24.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
24.02.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
24.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der DAX aktuell (finanzen.at)
|
24.02.26
|FMC-Aktie sackt ab: Neues Dialysegerät dürfte Fresenius Medical Care 2026 belasten (finanzen.at)
|
24.02.26
|AKTIE IM FOKUS 2: FMC sehr schwach nach Zahlen - Gewinnausblick überzeugt nicht (dpa-AFX)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|11:09
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|06:27
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|24.02.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|11:09
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|06:27
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|24.02.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:27
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|24.02.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:09
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|24.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|38,32
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.