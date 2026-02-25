Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

Aktienbewertung 25.02.2026 11:58:47

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Hold

Diese Empfehlung gibt Deutsche Bank AG für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Starke Quartalsergebnisse würden etwas überschattet von dem zögerlichen ersten Ausblick auf 2026, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 11:40 Uhr sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 38,34 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 14,76 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 269 734 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 5,9 Prozent abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

