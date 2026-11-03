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Fresenius Medical Care Aktie

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Experten-Einschätzung 03.11.2026 09:48:07

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Underperform

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Underperform

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers durch Jefferies & Company Inc.-Analyst James Vane-Tempest.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Dank des aktuell laufenden Transformations- und Effizienzprogramms des Blutwäschespezialisten habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) die Markterwartung übertroffen, schrieb James Vane-Tempest in einer ersten Reaktion am Dienstag.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie notierte um 09:31 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 40,13 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 25,24 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 133 531 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 2,4 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com

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