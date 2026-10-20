Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Bewertung im Fokus
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20.10.2026 09:18:07
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Sell
Die Schweizer Großbank UBS hat FMC auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Dialysespezialisten dürften angesichts der negativen Trends im wichtigen US-Geschäft sowie des überraschenden Führungswechsels weniger als sonst im Fokus stehen, schrieb Graham Doyle in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Gewinnentwicklung sollte jedoch abermals die Erwartungen übertreffen.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte um 09:02 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 39,52 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 8,91 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19 515 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 0,8 Prozent aufwärts.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 14:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Fresenius Medical Care Buy
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|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
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|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
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|Fresenius Medical Care Market-Perform
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|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
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Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|37,84
|-2,97%
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