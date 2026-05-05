Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Aktienempfehlung
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05.05.2026 10:01:47
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Neutral-Bewertung bekannt
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Neutral" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des ersten Quartals hätten die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Richard Felton am Dienstag nach dem Bericht. Er rechnet nicht mit einer größeren Veränderung der Markterwartungen, zumal auch die Jahresziele des Dialysekonzerns Bestand hätten.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:45 Uhr 5,7 Prozent auf 36,67 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 11,81 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 281 119 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 10,0 Prozent abwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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