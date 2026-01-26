Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Hold-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) vor den anstehenden Quartalszahlen von 46 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz aus eigener Kraft heraus dürfte trotz der Grippewelle auf dem wichtigen US-Markt im Dezember um 7 Prozent gestiegen sein, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) geht er von einem 37-prozentigen Wachstum aus. Für 2026 rechnet er mit einem soliden Umsatzwachstum von 4,4 Prozent. Beim bereinigten Ebit erwartet er jedoch einen Rückgang, wobei die Marge auf 10,4 Prozent sinken dürfte im Vergleich zu den prognostizierten 11,1 Prozent für 2025.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Mit einem Wert von 37,19 EUR bewegte sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie um 09:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 18,31 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 75 102 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Anfang des Jahres 2026 büßte die Aktie um 8,8 Prozent ein.

