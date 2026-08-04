Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Hold-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Hier sind die Erkenntnisse von Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs, der das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier näher betrachtet hat.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das besser als erwartet ausgefallene Zahlenwerk des Dialysespezialisten zum zweiten Quartal sei vom schwachen Trend bei den Behandlungen überschattet worden, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 8,5 Prozent auf 41,06 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 2,58 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 936 877 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 4,8 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.