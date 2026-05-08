Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Bewertung im Fokus
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08.05.2026 11:22:46
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Kaufen-Bewertung durch DZ BANK
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fresenius Medical Care (FMC) von 56 auf 52 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Bei dem Dialysekonzern bleibe die US-Markteinfu?hrung des 5008X-Systems zur Hochvolumen-Hämodialyse im Mittelpunkt der Anlagestory, schrieb Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erste operative Erfahrungen seien sehr positiv. Die US-Behandlungszahlen stünden kurz vor einer Trendwende. Dennoch senkte der Experte seine Gewinnschätzungen etwas.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte um 11:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 37,43 EUR. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 225 904 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 8,2 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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