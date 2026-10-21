Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Kaufen-Bewertung durch DZ BANK

Die DZ Bank hat den fairen Wert für FMC von 54 auf 46 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dass die US-Regierung die Behandlung von Nierenerkrankungen reformieren, Markthürden abbauen und die Kostenerstattungen strikt an Behandlungserfolge koppeln wolle, erhöhten die Risiken für die Aktien des Dialysespezialisten, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er sieht FMC auf diese Pläne aber "in Teilen gut vorbereitet".

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:12 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 38,77 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 284 259 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 gab die Aktie um 1,1 Prozent nach.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 10:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 10:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.