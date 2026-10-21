Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Rating im Fokus 21.10.2026 13:43:47

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: UBS AG gibt Sell-Bewertung bekannt

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: UBS AG gibt Sell-Bewertung bekannt

Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier wurde von UBS AG-Analyst Graham Doyle genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat FMC auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Reformpläne des US-Gesundheitsministeriums für die Behandlung von Nierenerkrankungen seien ein neues und erhebliches Risiko für den Dialyseanbieter, auch wenn ein erster dazu veröffentlichter Entwurf noch in einem frühen Stadium zu sein scheine und wenig konkrete Details enthalte, schrieb Graham Doyle am Dienstag.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St befand sich um 13:27 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 38,53 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 6,57 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 318 253 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 1,7 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Fresenius Medical Care

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21.10.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
21.10.26 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
20.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
19.10.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
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