Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: UBS AG gibt Sell-Bewertung bekannt

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem UBS AG-Analyst Graham Doyle das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für FMC von 36 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Graham Doyle gründet seine negative Einschätzung für den Dialyseanbieter auf sinkende Ergebnisse im kommenden Jahr, eine langsamere Erholung in den USA als erwartet und begrenzte bilanzielle Spielräume. Mit seiner Annahme für das operative Ergebnis 2027 liege er um 14 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb der Experete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie legte um 11:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 39,54 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 16,54 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 172 943 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 0,9 Prozent aufwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.