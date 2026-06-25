Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: UBS AG vergibt Sell

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC nach einem US-Vergütungsvorschlag für Dialysebehandlungen auf "Sell" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Wie Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, ist das Ergebnis schlechter als von Investoren erwartet. Die vorgeschlagene Erhöhung um 1,1 Prozentpunkte sei nur etwa die Hälfte dessen, was sich Investoren wohl erhofft hätten.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wies um 15:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 40,92 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 9,58 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 831 362 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 4,4 Prozent nach oben.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 06:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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