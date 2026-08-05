Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Einstufung im Blick
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05.08.2026 11:22:48
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: UBS AG vergibt Sell
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für FMC von 37 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Graham Doyle sieht mehr als 10 Prozent Korrekturrisiko für den Marktkonsens 2027 angesichts immer schwächerer Behandlungszahlen. Dies schrieb er am Dienstagnachmittag in seinem Resümee zum Quartalsbericht des Dialysekonzerns.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zur Zeit der Analyse
Um 11:05 Uhr konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 41,98 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 14,24 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 327 047 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 7,1 Prozent aufwärts.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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