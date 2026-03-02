Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse im Fokus
|
02.03.2026 11:11:55
Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für FMC von 44 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 werde für den Dialysespezialisten ein Übergangsjahr ohne Wachstum bei sinkenden Gewinnen, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung.
Aktienanalyse online: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:55 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 39,61 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 6,03 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 220 994 Stück gehandelt. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 2,8 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
