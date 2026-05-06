Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Papier unter der Lupe 06.05.2026 14:37:47

Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Neutral bewertet

Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Neutral bewertet

Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Richard Felton unterzogen.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 41 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton kappte nach dem Quartalsbericht des Dialysekonzerns am Dienstagabend seine Schätzungen. Die Bewertung der Aktien sei anspruchslos, mehr Dynamik bei den Verhandlungszahlen bleibe aber entscheidend für eine interessantere Anlagestory.

Aktienbewertung im Detail: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 14:21 Uhr wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 35,56 EUR nach oben. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 6,86 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 488 205 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 12,8 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 21:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,Fresenius Medical Care

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