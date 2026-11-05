Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Einstufung im Blick 05.11.2026 09:24:08

Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie durch Bernstein Research.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal von 44,65 auf 40,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Umsatz des Blutwäschespezialisten sei währungsbereinigt nicht so stark zurückgegangen wie vom Markt befürchtet, schrieb Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil trübten das anhaltend schwache Wachstum im US-Behandlungsgeschäft und weitere Herausforderungen den Ausblick.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 41,76 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 2,78 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 39 426 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 6,5 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 21:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Fresenius Medical Care

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