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07.05.2026 06:31:29
Fresenius Medical Care (FMC) St präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Fresenius Medical Care (FMC) St hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,520 EUR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,52 Prozent auf 4,61 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,88 Milliarden EUR umgesetzt.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,936 EUR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 4,61 Milliarden EUR geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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