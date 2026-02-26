Fresenius Medical Care (FMC) St präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fresenius Medical Care (FMC) St hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 1,14 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 0,230 EUR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,09 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,07 Milliarden EUR.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 4,88 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,36 EUR beziffert. Im Vorjahr waren 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 19,63 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 19,34 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at