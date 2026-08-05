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05.08.2026 06:31:29
Fresenius Medical Care (FMC) St: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Fresenius Medical Care (FMC) St stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 0,81 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,770 EUR je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 4,86 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,79 Milliarden EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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