Fresenius Medical Care: Konzernchefin Giza geht

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Beim Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St)) kommt es überraschend zu einem Chefwechsel. So werde die langjährige Vorstandsvorsitzende Helen Giza zum Ablauf des 11. Oktober aus dem Unternehmen ausscheiden, teilte FMC am Mittwoch in Bad Homburg mit. Nähere Details nannte der DAX-Konzern nicht. Der Aufsichtsrat habe einstimmig beschlossen, Shervin Korangy mit Wirkung zum 12. Oktober zum neuen Konzernchef zu bestellen. Sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft habe Korangy niedergelegt.

Die Aktie verlor nach der Mitteilung bis zu 4,5 Prozent./nas/he