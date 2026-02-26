Fresenius Medical Care präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fresenius Medical Care äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,230 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,07 Milliarden EUR – eine Minderung von 0,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,09 Milliarden EUR eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3,36 EUR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Fresenius Medical Care ein Gewinn pro Aktie von 1,83 EUR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 19,63 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Fresenius Medical Care einen Umsatz von 19,34 Milliarden EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at