Fresenius Medical Care präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fresenius Medical Care hat sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,81 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,770 EUR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent auf 4,86 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,79 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at