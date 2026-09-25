Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
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25.09.2026 19:12:38
Fresenius Medical Care Refines China Strategy With Targeted Product Focus
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Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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12.08.26
|Fresenius SE-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy (finanzen.at)
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11.08.26
|DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius SE von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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10.08.26
|EQS-News: Fitch Ratings upgrades outlook for Fresenius SE from stable to positive (EQS Group)
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10.08.26
|EQS-News: Fitch Ratings hebt Ausblick für Fresenius SE von stabil auf positiv an (EQS Group)
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10.08.26
|DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Fresenius SE-Aktie mit Kaufen (finanzen.at)
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06.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: So steht der DAX nachmittags (finanzen.at)
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06.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
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06.08.26
|Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Fresenius SE-Aktie mit Buy (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co.KGaA (spons. ADRs)
|11,30
|0,89%
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|46,82
|-0,70%
|Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS)
|19,80
|1,54%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,60
|0,81%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|139,14
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