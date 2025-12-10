Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 879529 / ISIN: US3580291066
|
10.12.2025 14:24:17
Fresenius Medical Names Charles Hugh-Jones Global CMO
(RTTNews) - Fresenius Medical Care AG (FMS, FME.DE), a provider of dialysis products and services, on Wednesday announced that it has appointed Charles Hugh-Jones as Global Chief Medical Officer on January 1, 2026.
Charles Hugh-Jones will be a member of the Management Board and will take over from Franklin Maddux after announcing the intention to retire.
Hugh-Jones most recently served as CEO of Volastra Therapeutics and had been Chief Medical Officer at Allergan.
Charles Hugh-Jones said that the company is about to set a new standard of kidney care in the U.S. with the rollout of the 5008X CAREsystem.
Fresenius Medical is 0.61% higher at EUR 39.50 on the XETRA.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS)mehr Nachrichten
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS)
|19,30
|1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: US-Börsen schließen mit Gewinnen -- ATX schließt stabil -- DAX zum Handelsende etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück. Der deutsche Leitindex präsentierte sich etwas schwächer. Die US-Börsen legten am Mittwoch zu. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.